Ciclismo
Há 17 min
VÍDEO: Iúri Leitão conquista Clássica Loire Atlantique
Ciclista português vence pela primeira vez na época, após bater concorrência ao «sprint»
DIM
Ciclista português vence pela primeira vez na época, após bater concorrência ao «sprint»
DIM
Iúri Leitão assegurou a primeira vitória da temporada pela Caja Rural, após bater ao «sprint» toda a concorrência na 25.ª edição da Clássica Loire Atlantique.
O ciclista português foi mais forte do que o polaco Marcin Budzinski (MBH Bank CSB Telecom Fort) e o francês Mavric Beaune (Veloce Club Rouen 76), segundo e terceiro classificados, respetivamente. Iúri Leitão leva um total de cinco vitórias no World Tour, com claro destaque para a Volta à Grécia, em 2023.
Recorde-se que o melhor registo de Iúri Leitão na temporada, até então, tinha acontecido no Troféu Palma, quando fechou no quarto lugar.
Assista à vitória de Iúri Leitão:
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