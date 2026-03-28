Iúri Leitão assegurou a primeira vitória da temporada pela Caja Rural, após bater ao «sprint» toda a concorrência na 25.ª edição da Clássica Loire Atlantique.

O ciclista português foi mais forte do que o polaco Marcin Budzinski (MBH Bank CSB Telecom Fort) e o francês Mavric Beaune (Veloce Club Rouen 76), segundo e terceiro classificados, respetivamente. Iúri Leitão leva um total de cinco vitórias no World Tour, com claro destaque para a Volta à Grécia, em 2023.

Recorde-se que o melhor registo de Iúri Leitão na temporada, até então, tinha acontecido no Troféu Palma, quando fechou no quarto lugar.

Assista à vitória de Iúri Leitão: