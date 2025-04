Ivo Oliveira deu hoje um «tombo» na classificação geral do Giro d'Abruzzo, após a realização da etapa «Rainha» da competição, que acabou por ser ganha por Alejandro Callejas (Petrolike).

O ciclista colombiano chegou sozinho ao topo do Roccaraso, perante muita chuva e uma ascenção a quase 1.500 metros de altitude. Callejas terminou com 40 segundos de vantagem para Georg Zimmermann (Intermarché - Wanty) e 46 sobre David de la Cruz (Q36.5 Pro Cycling Team). Ivo Oliveira terminou a quase 15 minutos do vencedor e caiu 33.º na geral.

Segue-se a quarta e última etapa desta sétima edição do Giro d'Abruzzo, com 167 quilómetros, entre Corropoli e Isola de Gran Sasso.

Veja aqui a vitória de Alejandro Callejas: