VÍDEO: Ivo Oliveira oitavo na Catalunha, Magnus Cort vence segunda etapa
João Almeida cai a 24.º após nova chegada ao «sprint» na prova
Magnus Cort (Uno-X Mobility) venceu a segunda etapa da Volta à Catalunha, em mais uma chegada ao «sprint» nesta edição da prova, que ligou Figueres a Banyoles (167.4 quilómetros).
O ciclista dinamarquês mostrou-se mais forte do que a concorrência, sendo que o primeiro a lançar-se ao ataque foi Ivo Oliveira. Ainda assim, o arranque precoce impediu o português de triunfar e Magnus Cort teve a potência necessária para bater Noa Isidore e Francesco Busatto sobre a linha de meta.
No que toca à classificação geral, Dorian Godon (INEOS Grenadiers) mantém a liderança, com o mesmo tempo de Magnus Cort e quatro segundos de vantagem para Remco Evenepoel. Uma posição abaixo, João Almeida chegou a estar cortado durante a etapa, mas chegou com o grupo principal e está agora no 24.º lugar.
Assista aqui à vitória de Magnus Cort:
Segue-se a ligação entre Mont-roig del Camp e Vila-seca, com um total de 159.4 quilómetros e que deve proporcionar a terceira chegada ao sprint desta Volta à Catalunha.
Confira aqui o «top-10» da classificação geral:
1- Dorian Godon (INEOS Grenadiers), 7h46m27s
2- Magnus Cort (Uno-X Mobility)
3- Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 4s
4- Thomas Pidcocl (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), a 6s
5- Guillermo Silva (XDS Astana Team), a 10s
6- Andrea Raccagni (Soudal Quick-Step)
7- Antoine L'Hote (Decathlon CMA CGM Team)
8- Lenny Martínez (Bahrain-Victorious)
9- Rudy Molard (Groupama-FDJ-United)
10- Anthon Charmig (Uno-X Mobility)