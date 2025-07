Terminou o Tour para o ciclista Jasper Philipsen. O vencedor da primeira etapa e líder da classificação por pontos, abandonou a competição esta segunda-feira após uma queda grave durante a terceira etapa, entre Valenciennes e Dunquerque (178,3 km).

O belga da Alpecin-Deceuninck caiu na disputa pelo sprint intermédio, a cerca de 60 km da meta, e não conseguiu continuar. A organização confirmou a desistência do corredor de 27 anos, que soma 10 vitórias de etapa no Tour e foi o melhor na classificação por pontos em 2023.

😟 @JasperPhilipsen crashed hard as he approached the intermediate sprint. The green jersey was forced to retire ❌



😟 @JasperPhilipsen a chuté violemment à l'approche du sprint intermédiaire. Le maillot vert est durement touché et doit abandonner ❌#TDF2025 pic.twitter.com/RdKBQgr8oK