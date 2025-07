João Almeida teve um dia para esquecer na sétima etapa da Volta a França em bicicleta, já que sofreu uma queda aparatosa a seis quilómetros da meta, no Muro da Bretanha.

Tudo aconteceu a seis quilómetros da meta, quando o português seguia na «cauda» do pelotão e acabou por ir ao asfalto, juntamente com outros ciclistas, entre os quais Buitrago. Este infortúnio faz com que João Almeida desça até à 28.ª posição, a 12m21s do líder e companheiro de equipa, Tadej Pogacar.

Em declarações após a etapa, o esloveno abordou a queda de João Almeida e «atribuiu» a vitória é para o português.

«Estou muito feliz com a vitória. Correu quase tudo bem, sendo que infelizmente o João caiu e espero que esteja bem. Se ele estiver bem, então este dia foi perfeito, caso contrário esta vitória é para ele», afirmou o esloveno.

Veja aqui o momento da queda com João Almeida: