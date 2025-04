João Almeida triunfou na quarta etapa da Volta ao País Basco, a solo, saltando para a liderança da classificação geral. Na tarde desta quinta-feira, o ciclista português – da UAE Emirates – escapou à concorrência a 13 quilómetros para a meta, em Markina-Xemein.

Por isso, superou a derradeira contagem de montanha, de primeira categoria, e desceu de forma segura – evitando novas saídas de rota – concluindo em fuga a etapa de 169,6 quilómetros – que havia arrancado em Beasain.

Na perseguição a João Almeida estiveram Alex Aranburu (Cofidis), Grégoire (Groupama – FDJ) e o então líder Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step), que cortaram a meta com atraso de 28 segundos. Em todo o caso, o segundo lugar na etapa pertenceu ao mexicano Isaac del Toro – colega de equipa de João Almeida – que “roubou” as bonificações a Schachmann.

Assim, João Almeida é o primeiro português a liderar a Volta ao País Basco, com vantagem de 30 segundos sobre o alemão da Soudal Quick-Step. No terceiro lugar está Florian Lipowitz (Red Bull – BORA), com 38 segundos de atraso.

Além de ostentar a camisola amarela, o ciclista luso também lidera na classificação por pontos.

«Estou muito contente, senti-me muito bem hoje. Dei tudo o que tinha e estou muito contente, quero agradecer à equipa tudo o que trabalhou para mim. No final não me senti no melhor, mas estou satisfeito. Todos estávamos cansados depois da etapa de ontem, mas foi suficiente para vencermos. Amanhã e no sábado vai ser muito duro, mas agora há que desfrutar da vitória.»

Para esta sexta-feira estão reservados 172,3 quilómetros de sobe e desce na 5.ª etapa, entre Urduña e Gernika. A Volta ao País Basco termina no sábado, em Eibar, com três contagens de montanha de primeira categoria.