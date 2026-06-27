VÍDEO: Maria Martins vence ao sprint e sagra-se campeã nacional de fundo
A única ciclista portuguesa na elite internacional superou Raquel Queirós e Beatriz Roxo na Guarda
A única ciclista portuguesa na elite internacional superou Raquel Queirós e Beatriz Roxo na Guarda
Maria Martins sagrou-se, pela segunda vez na carreira, campeã nacional de fundo, impondo-se ao sprint no final da prova de elites na Guarda. Neste sábado, a única ciclista portuguesa na elite internacional superiorizou-se a Raquel Queirós e Beatriz Roxo ao fim de 102,4 quilómetros.
Aos 26 anos, “Tata” Martins – da CANYON//SRAM – somou o seu segundo título de fundo em elites, após o feito de 2021.
«É uma sensação muito especial. Eu vinha para esta prova com alguma pressão, mas tinha, de facto, muito respeito pelas minhas adversárias, que têm muita qualidade. Nunca deixei de acreditar», analisou.
Há um ano, Maria Martins terminou no terceiro lugar.
Já nesta edição, Marta Carvalho, quarta classificada a três segundos da vencedora, foi a melhor sub-23, sagrando-se campeã da categoria.
Os Nacionais de ciclismo estão a decorrer desde sexta-feira na Guarda, terminando no domingo.