Jonathan Milan, ciclista italiano da Lidl-Trek, venceu esta segunda-feira a segunda etapa do Critério do Dauphiné ao sprint, ultrapassando o esloveno Tadej Pogacar da liderança da classificação geral.

O ciclista de 24 anos impôs-se no final dos 204,6 quilómetros que separaram Prémilhat e Issoire, cruzando a meta à frente do britânico Fred Wright (Bahrain Victorious) e do neerlandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), respetivamente segundo e terceiro classificados com as mesmas 04:54.49 horas do vencedor.

Graças às bonificações, Milan empatou em tempo com Tadej Pogacar na geral, mas acabou por superar o esloveno no desempate por posições ocupadas nas etapas já disputadas. No terceiro lugar do pódio está Van der Poel, a dois segundos.

Numa etapa sem história, o destaque vai para o francês Romain Bardet que, na sua última corrida, atacou a cerca de 19 quilómetros da meta, tentando surpreender o pelotão nas estradas onde habitualmente treina.

No entanto, o vice-campeão da edição de 2016 da Volta a França, prova em que também foi o rei da montanha em 2019, haveria de ser apanhado já nos derradeiros 10 mil metros, graças ao trabalho das equipas dos homens mais rápidos.

Estava prevista uma chegada ao sprint e aí Jonathan Milan não desiludiu: o italiano, que este ano se vai estrear na Volta a França, comprovou que, atualmente, é o melhor nas chegadas em pelotão, impondo-se sem dificuldade a Wright.

Ruben Guerreiro (Movistar), o único português em prova, ocupou o 76.º lugar, com o mesmo tempo do vencedor, subindo a 95.º da geral, a 01.08 minutos de Milan.

Na terça-feira, a terceira etapa do Critério do Dauphiné vai ligar Brioude a Charantonnay, ao longo de 207,2 quilómetros.