João Almeida e Rúben Guerreiro levaram o nome de Portugal muito alto na Volta a Itália. O primeiro andou 15 etapas com a camisola de líder da prova, enquanto o segundo conquistou a camisola azul, de vencedor da classificação da montanha,

Uma semana depois do fim do Giro, a organização partilhou um resumo dos melhores momentos das três semanas de prova, no qual os dois portugueses não foram esquecidos.

Nas imagens, fica bem claro o sofrimento de João Almeida para segurar a camisola rosa tantos dias e também a glória de Rúben Guerreiro que venceu uma etapa e subiu ao pódio em Milão para receber a camisola azul.

Recorde os melhores momentos da prova: