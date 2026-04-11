VÍDEO: Paul Seixas segura «amarela» e conquista Volta ao País Basco
Francês termina com 2m30s de vantagem sobre Lipowitz e 2m33s para Tobias Johannessen
Agora sim, está confirmada a primeira vitória de Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) numa corrida por etapas do World Tour. A ligação de 135.2 quilómetros coroou o francês como vencedor da classificação geral... mas não só.
O ciclista francês arrecadou todas as classificações em jogo nesta Volta ao País Basco (pontos, montanha e juventude), acabando com 2m30s de vantagem para Florian Lipowitz e 2m33s sobre Tobias Johannessen.
Quanto à última etapa, essa foi ganha pelo norte-americano Andrew August, que cruzou a linha de meta sozinho, sendo que Raúl García Pierna e Frank Van den Broek fecharam o pódio da jornada.
Veja aqui a vitória de Andrew August:
Confira o «top-10» final desta Volta ao País Basco:
1- Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), 20h07m35s
2- Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 2m30s
3- Tobias Johannessen (Uno-X Mobility), a 2m33s
4- Ion Izagirre (Cofidis), a 3m50s
5- Clément Champoussin (XDS Astana Team), a 4m43s
6- Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), a 5m03s
7- Javier Romo (Movistar Team), a 5m05s
8- Igor Arrieta (UAE Team Emirates), a 5m25s
9- Alex Baudin (EF Education-EasyPost), a 5m41s
10- Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers), a 7m33s