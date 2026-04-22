VÍDEO: Paul Seixas torna-se no mais jovem a conquistar a Flèche Wallone
Grande clássica belga sorri ao francês de 19 anos, que atacou de forma implacável no último quilómetro
Grande clássica belga sorri ao francês de 19 anos, que atacou de forma implacável no último quilómetro
Paul Seixas conquistou a primeira grande clássica, impondo-se na Flèche Wallone, na Bélgica. Nesta quarta-feira, o francês de 19 anos atingiu a sétima vitória na época e na carreira, cortando a meta após 200 quilómetros e ao cabo de 04:35.29 horas. O sprint nos últimos 500 metros revelou-se decisivo.
«No ano passado vi na televisão e, agora, ganhar, na minha primeira participação, é verdadeiramente incrível», disse o ciclista da Decathlon. O jovem francês quebrou o recorde de Philémon De Meersman, que venceu a primeira edição da prova aos 21 anos.
Nesta quarta-feira, o suíço Mauro Schimd (Jayco AlUla) foi segundo, seguido pelo britânico Ben Tulett (Visma-Lease a Bike), ambos a três segundos de Paul Seixas.
Quanto a Seixas, junta a Flèche Wallone a Faun-Ardèche, Volta ao País Basco (geral e três etapas) e à segunda etapa na Volta ao Algarve.