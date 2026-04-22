Paul Seixas conquistou a primeira grande clássica, impondo-se na Flèche Wallone, na Bélgica. Nesta quarta-feira, o francês de 19 anos atingiu a sétima vitória na época e na carreira, cortando a meta após 200 quilómetros e ao cabo de 04:35.29 horas. O sprint nos últimos 500 metros revelou-se decisivo.

«No ano passado vi na televisão e, agora, ganhar, na minha primeira participação, é verdadeiramente incrível», disse o ciclista da Decathlon. O jovem francês quebrou o recorde de Philémon De Meersman, que venceu a primeira edição da prova aos 21 anos.

Nesta quarta-feira, o suíço Mauro Schimd (Jayco AlUla) foi segundo, seguido pelo britânico Ben Tulett (Visma-Lease a Bike), ambos a três segundos de Paul Seixas.

Quanto a Seixas, junta a Flèche Wallone a Faun-Ardèche, Volta ao País Basco (geral e três etapas) e à segunda etapa na Volta ao Algarve.

