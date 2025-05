Juan Ayuso (UAE Team Emirates) triunfou na primeira etapa de montanha desta Volta a Itália em bicicleta, deixando para trás toda a concorrência, na chegada a Tagliacozzo.

O ciclista espanhol arrancou dentro do último quilómetro da sétima etapa, deixou para trás a concorrência e cruzou sozinho a linha de meta. No restante «top-3», Isaac del Toro (UAE Team Emirates) fechou na segunda posição e Egan Bernal (INEOS Grenadiers) surpreendeu ao terminar no terceiro posto.

A classificação geral sofreu muitas alterações, sendo que Mads Pedersen acabou por não aguentar a dureza da etapa e perdeu a camisola rosa, que regressou ao corpo de Primoz Roglic. O esloveno perdeu tempo para Ayuso, mas não o suficiente para lhe entregar a liderança da competição. Roglic tem agora quatro segundos de vantagem sobre o espanhol.

Afonso Eulálio, o único português em prova, terminou na 72.ª posição (a mais de sete minutos do vencedor), sendo que a etapa ficou ainda marcada pelas desistências de Bram Welten, Jan Hirt e Michel Ries.

Segue-se mais uma jornada de montanha, com uma contagem de primeira categoria em Sassotetto e 197 quilómetros que ligam Giulianova e Castelramondo.