Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) conquistou pela terceira vez na carreira a Volta aos Emirados Árabes Unidos.

O ciclista esloveno triunfou na sétima e última etapa, com mais um ataque brutal nos quilómetros finais, que deixou a concorrência completamente sem resposta. No que toca à classificação geral, Pogacar termina com um minuto e 14 segundos de vantagem para Giulio Ciccone (Lidl - Trek) e um minuto de 19 segundos sobre Pello Bilbao (Bahrain - Victorious).

«A partir de agora não farei mais nenhuma corrida por etapas até ao Critério Dauphiné. É tempo de mudar o chip para as clássicas e tentar aproveitá-las ao máximo. Vou tentar divertir-me, ter boas pernas… e veremos», referiu o esloveno.

Veja aqui o ataque de Tadej Pogacar: