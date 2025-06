E vão sete vitórias para Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) em 2025.

A mais recente aconteceu este domingo, na etapa de abertura da 77.ª edição do Critérium du Dauphiné, numa inesperada chegada ao sprint com os três principais candidatos à conquista da prova. Um ataque dentro dos últimos quilómetros deixou Pogacar, Vingegaard e Evenepoel na frente com Mathieu van der Poel e os quatro não permitiram uma aproximação do pelotão.

No frente a frente entre os favoritos acabou por levar a melhor o suspeito do costume, que já não competia oficialmente desde 27 de abril, quando venceu a Liège-Bastogne-Liège. Em segundo lugar ficou Jonas Vingegaard (Team Visma - Lease a Bike) e van der Poel (Alpecin - Deceuninck) fechou o «top-3» da etapa.

Pogacar é assim o primeiro camisola amarela da edição deste ano do Dauphiné, tem quatro segundos de vantagem para Jonas Vingegaard e seis sobre van der Poel, sabendo que a segunda etapa pode voltar a ter uma supresa quanto ao vencedor.

Os 204.6 km que ligam Prémilhat a Issoire têm uma contagem de quarta categoria bem perto do fim e os ataques podem fazer com que o pelotão volte a ficar cortado na chegada à linha de meta.