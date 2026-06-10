VÍDEO: Quinn Simmons triunfa em nova fuga no Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Alex Baudin mantém liderança da geral, com 12 segundos de vantagem para Kévin Vauquelin e Oscar Onley
Alex Baudin mantém liderança da geral, com 12 segundos de vantagem para Kévin Vauquelin e Oscar Onley
Quatro etapas, quatro vitórias para a fuga. Está assim o Tour Auvergne-Rhône-Alpes, sendo que esta quarta-feira foi dia de Quinn Simmons (Lidl-Trek) bater ao «sprint» a concorrência.
O ciclista norte-americano foi o mais rápido na chegada a Montrond-les-Bains, sendo que o restante pódio ficou completo com Finn Fisher-Black (Red Bull-BORA-hansgrohe) e Mattéo Vercher (TotalEnergies).
No que toca à classificação geral, Alex Baudin continua de amarelo e é líder da classificação geral, com 12 segundos de vantagem para a dupla da Netcompany INEOS, Kévin Vauquelin e Oscar Onley. A apenas três lugares da última posição, João Almeida está a mais de 43 minutos do francês.
Segue-se a quinta etapa desta 78.ª edição, que liga Saint-Chamond ao Parc des Oiseaux Villars-les-Dombles, com um total de 195,8 quilómetros e uma provável chegada ao sprint.
Assista aqui à vitória de Quinn Simmons: