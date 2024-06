Primoz Roglic resistiu na derradeira etapa do Dauphiné e conquistou a prova de montanha, repetindo o feito de 2022. Este domingo, na ligação de Thônes a Plateau des Glières, num percurso de 160 quilómetros, o esloveno da Bora-Hansgrohe foi sexto, a 48 segundos de Carlos Rodríguez (INEOS) e de Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike).

O norte-americano da Visma, à entrada para a etapa a 56 segundos do líder, empreendeu todos os esforços para arrecadar a liderança. Por isso, nos últimos 50 quilómetros, seguiu em fuga na companhia de Rodríguez. Todavia, Jorgenson foi ultrapassado pelo espanhol nos últimos metros, deixando escapar o bónus que lhe poderia valer a camisola amarela.

Assim, Roglic permaneceu no topo da classificação geral, sucedendo a Jonas Vingegaard no trono do Dauphiné.

O pódio é encerrado pelo canadiano Derek Gee, este domingo terceiro na etapa. O ciclista da Israel-Premier Tech terminou a prova a 36 segundos de Roglic.

Quanto a Carlos Rodríguez, foi quarto, a um minuto do líder.

Por fim, Remco Evenepoel, da Quick-Step, baixou de ritmo na fase final do Dauphiné. Destronado da «amarela» à sexta etapa, o belga terminou num humilde sétimo posto da geral, a 2:25 minutos de Roglic.

🇸🇮@rogla remporte le #Dauphiné au bout du suspense ! 💪 pic.twitter.com/0GuQYuwZh4 — Maillot Jaune LCL (@MaillotjauneLCL) June 9, 2024

Primoz Roglic conquistou a camisola amarela e verde, dos pontos. Por sua vez, Jorgenson, de 24 anos, destronou Evenepoel na camisola branca, da juventude. Quanto à montanha, o italiano Lorenzo Fortunato (Astana Qazaqstan) – 31.º na geral – vestiu a camisola às «bolas» vermelhas.