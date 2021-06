[artigo atualizado]



Rui Costa foi o primeiro a cruzar a meta na 6ª etapa da Volta à Suíça, mas a alegria do ciclista português durou poucos minutos. A organização considerou o sprint de Rui Costa irregular e entregou a vitória a Andreas Kron, dinamarquês da Lotto Soudal.



Os responsáveis consideraram que Rui Costa apertou Kron contra as barreiras, já nos últimos metros.



Apesar da penalização, o português da UAE Emirates manteve o tempo do vencedor da tirada, o que demonstra que a irregularidade, a ter acontecido, não foi grave.



Rui Costa fez uma excelente etapa, entrou na fuga certa, chegou aos últimos quilómetros com dois adversários e no final foi o mais forte. Não ganhou, mas conseguiu entrar no top-10 da geral desta Volta à Suíça. Prova que, de resto, Rui já venceu em três ocasiões.



Com duas etapas por realizar, Rui Costa é décimo, a 3m37s do líder, o equatoriano Richard Carapaz, da INEOS. Jakob Fuglsang (Astana) é o segundo, a 26 segundos, e Max Schachmann (Bora) é o terceiro, a 38 segundos.



