O neerlandês Van der Poel venceu Pogacar e restante concorrência ao sprint, na «Clássica da Primavera» – a Milano-Sanremo, em Itália. Na mais longa clássica europeia, de 298 quilómetros, o ciclista da Alpecin acompanhou o astro esloveno a 25 quilómetros da meta, quando Pogacar atacou.

Todavia, as investidas da estrela da UAE Team Emirates foram travadas por Van der Poel. A dupla foi acompanhada de perto por Filippo Ganna, italiano da INEOS. Nos derradeiros metros, Van der Poel esgotou as energias para recuperar o trono do Milano-Sanremo.

Depois da vitória em 2023 – também ao sprint com Ganna – o neerlandês sucede ao belga Jasper Philipsen, mantendo a equipa da Alpecin no lugar cimeiro desta clássica. De salientar que, entre tantas conquistas, Pogacar nunca venceu o Milano-Sanremo.

O top-10 ficou completo com Michael Matthews (Jayco AlUla), Kaden Groves (Alpecin), Magnus Cort (Uno-X Mobility), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Olav Kooij (Visma), Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling) e Fred Wright (Bahrein).