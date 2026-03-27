VÍDEO: Vingegaard arrasa na Catalunha, João Almeida perde dois minutos
Dinamarquês assume liderança destacada da geral, à frente de Felix Gall e Lenny Martínez
Dinamarquês assume liderança destacada da geral, à frente de Felix Gall e Lenny Martínez
Jonas Vingegaard (Team Visma/Lease a Bike) venceu a quinta etapa da Volta à Catalunha, no primeiro dia de alta montanha, que terminou com ascensão ao Coll de Pal (153.1 quilómetros).
O ciclista dinamarquês arrasou a concorrência na última subida da etapa, com um ataque letal que deixou todos em dificuldades e fez com que João Almeida perdesse dois minutos para o rival. Mais atrás, um grupo de quatro ciclistas ficou intermédio e lutou pelos restantes lugares do pódio, com Felix Gall a terminar na segunda posição, à frente de Lenny Martínez.
No que toca à classificação geral, Vingegaard fica com 57 segundos de vantagem para Felix Gall e pouco mais de um minuto sobre Lenny Martínez. No que toca a João Almeida, a subida de 12 lugares (16.ª posição) traz a queda em termos de tempo de desvantagem, de 2m11s.
Assista aqui à vitória de Vingegaard:
Confira aqui o «top-10» da geral:
1- Jonas Vingegaard (Team Visma/Lease a Bike), 19h44m45s
2- Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), a 57s
3- Lenny Martínez (Bahrain-Victorious), a 1m09s
4- Florian Lopowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 1m13s
5- Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), a 1m15s
6- Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 1m38s
7- Ben O'Connor (Team Jayco AlUla), 1m51s
8- Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 1m51s
9- Cian Uijtdebroeks (Movistar Team), a 1m51s
10- Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), a 1m51s