Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) somou novo triunfo na Volta à Catalunha, o segundo consecutivo, e ampliou ainda mais a vantagem na liderança da classificação geral.

Na ligação entre Berga e Queralt, com 158.2 quilómetros, o dinamarquês fez a diferença na última subida do dia, com um ataque fulminante que deixou para trás a dupla formada por Lenny Martínez e Florian Lipowitz. Os três vieram num grupo liderado por Remco Evenepoel até aos últimos quilómetros, quando Vingegaard decidiu que era altura de arrancar para a vitória.

Afonso Eulálio foi o melhor dos portugueses, já que chegou na nona posição, a praticamente três minutos do vencedor. Segue-se a sétima e última etapa da prova, que começa e termina em Barcelona e que deve coroar Vingegaard como o vencedor da 105.ª edição da Volta à Catalunha.

Assista aqui à vitória de Jonas Vingegaard:

Confira aqui o «top-10» da geral:

1- Jonas Vingegaard (Team Visma/Lease a Bike), 23h49m52s

2- Lenny Martínez (Bahrain-Victorious), a 1m22s

3- Florian Lopowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 1m30s

4- Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), a 1m43s

5- Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 2m17s

6- Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), a 3m17s

7- Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 4m11s

8- Cian Uijtdebroeks (Movistar Team), a 5m20s

9- Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team), a 5m25s

10- Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), a 5m36s