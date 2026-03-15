Terminou com pouca alguma emoção, mas sem surpresas no que toca ao vencedor, a edição de 2026 do Paris-Nice.

Na última etapa, com um total de 129.2 quilómetros, a vitória discutiu-se ao «sprint» e num frente a frente entre Jonas Vingegaard (Team Visma/Lease a Bike) e Lenny Martínez (Bahrain-Victorious). Os dois foram mais fortes do que a concorrência e chegaram à meta com uma distância confortável para os demais adversários, sendo que o francês acabou por levar a melhor.

Esta foi a primeira vitória de Lenny Martínez na temporada, ainda que a classificação geral não tenha escapado ao dinamarquês. Vingegaard terminou com 4m23s de vantagem para Daniel Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe) e 6m07s sobre Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost). Ivo Oliveira foi o único português a terminar a prova, no 48.º lugar da geral e a 57m38s do vencedor.

Assista aqui ao fim da última etapa:

Terminada mais uma edição do Paris-Nice, as baterias de Jonas Vingegaard estão agora apontadas para a Volta à Catalunha, num duelo que se espera intenso com João Almeida (UAE Team Emirates) e Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), já a partir de 23 de março.