Depois de ter falhado o arranque da temporada devido a uma queda, Jonas Vingegaard apresentou-se dominador no Paris-Nice, prova que lidera com mais de 3 minutos de vantagem sobre o mais direto perseguidor e na qual já conquistou duas etapas.

Agora, o dinamarquês da Visma Lease a Bike aproveitou para responder a uma declaração de João Almeida, que durante a Volta ao Algarve deu a entender que Vingegaard tinha falhado o UAE Tour sem um motivo verdadeiramente forte. «Normalmente, o Jonas e a sua equipa tendem a exagerar um pouco. É normal ficar-se doente ou ter-se uma pequena queda, [mas] não creio que isso tenha um grande impacto na preparação. Se tentas que tudo seja sempre perfeito, no final acabas por nunca correr», afirmou o português da UAE Emirates.

«Tentas sempre que tudo seja perfeito. Mas agora também acontece o contrário. Não deves atirar pedras quando tens telhados de vidro», reagiu Vingegaard após ser confrontado com as declarações de Almeida, adversário direto na luta pela Vuelta de 2025, que o dinamarquês conquistou depois de uma grande batalha com o corredor de A dos Francos.

Recorde-se que o João Almeida também tinha prevista a participação no Paris-Nice, mas abdicou da prova devido a uma doença que o condicionou após a Volta ao Algarve.

Almeida e Vingegaard serão os previsíveis líderes da UAE Emirates e da Visma no Giro 2026, que decorre de 8 a 31 de maio.