A reedição do duelo João Almeida vs Jonas Vingegaard vai ser antecipado cerca de dois meses, já que o dinamarquês alterou o calendário de forma a participar na edição de 2026 da prova francesa.

Após ter sofrido uma queda que o afastou do UAE Tour, Vingegaard não tem qualquer quilómetro oficial nas pernas, esta época, e vai assim dar início à preparação para a Volta a Itália. O anúncio foi feito pela própria Team Visma-Lease a Bike, através das redes sociais.

Recorde-se que a edição deste ano decorre entre os dias 8 e 15 de março, sendo que o vencedor do ano passado foi o norte-americano Matteo Jorgenson, precisamente da equipa de Vingegaard.