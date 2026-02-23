Vingegaard muda calendário e junta-se a João Almeida no Paris-Nice
Ciclista dinamarquês falhou UAE Tour devido a uma queda e arranca preparação para Volta a Itália em solo francês
Ciclista dinamarquês falhou UAE Tour devido a uma queda e arranca preparação para Volta a Itália em solo francês
A reedição do duelo João Almeida vs Jonas Vingegaard vai ser antecipado cerca de dois meses, já que o dinamarquês alterou o calendário de forma a participar na edição de 2026 da prova francesa.
Após ter sofrido uma queda que o afastou do UAE Tour, Vingegaard não tem qualquer quilómetro oficial nas pernas, esta época, e vai assim dar início à preparação para a Volta a Itália. O anúncio foi feito pela própria Team Visma-Lease a Bike, através das redes sociais.
Recorde-se que a edição deste ano decorre entre os dias 8 e 15 de março, sendo que o vencedor do ano passado foi o norte-americano Matteo Jorgenson, precisamente da equipa de Vingegaard.
🗓️ 𝗝𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗻𝗴𝗲𝗴𝗮𝗮𝗿𝗱 𝗮𝗱𝗱𝘀 𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀-𝗡𝗶𝗰𝗲 𝘁𝗼 𝗵𝗶𝘀 𝗰𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) February 23, 2026
Jonas Vingegaard will take the start in Paris-Nice in March. After having to cancel his participation in the UAE Tour due to a crash and illness, the double Tour de France winner quickly… pic.twitter.com/cDWlUJeD2i