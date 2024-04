Depois de ter confirmado fraturas na clavícula e em várias costelas, a Visma fez nova atualização sobre o estado de saúde de Jonas Vingegaard na manhã desta sexta-feira.

«Exames adicional realizados no hospital revelaram que também sofreu uma contusão pulmonar e pneumotórax», informou a Visma-Lease a Bike.

A equipa do bicampeão do Tour referiu ainda que Vingegaard encontra-se estável, passou bem a noite e que continua no hospital após a queda aparatosa sofrida na Volta ao País Basco na quinta-feira.