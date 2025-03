Jonas Vingegaard teve uma concussão cerebral, depois da queda na quinta etapa, do Paris-Nice, segundo revelou, esta segunda-feira, o ciclista da Visma-Lease a Bike.

«Depois da queda, senti tonturas e, após a etapa, estava muito nauseado e incrivelmente cansado, algo que durou vários dias», disse Vingegaard, numa entrevista ao jornal dinamarquês B.T.

«Estou contente por estar de volta à bicicleta, mesmo que tenha demorado mais tempo do que esperava, devido à concussão cerebral, que me obrigou a repousar alguns dias», referiu.

O atleta, de 28 anos, viu-se obrigado a parar o calendário, falhando o início da Volta à Catalunha, a única prova que estava prevista no calendário do corredor até ao Critério do Dauphiné.

«Por agora, vamos encarar as coisas dia a dia e deixar que a direção da equipa decida se devemos proceder a alterações ou acrescentos ao meu programa», concluiu.

Recentemente o vice-campeão das edições de 2021 e 2024 da Volta a França e Vuelta 2023 revelou que pensou em terminar a carreira, depois de ter caído na Volta ao País Basco, em 2024, tendo passado 12 dias no hospital.