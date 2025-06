João Almeida considera que a vitória na Volta à Suíça é «uma lição sobre nunca desistir». «Por vezes as coisas correm mal, nada é perfeito, mas temos de continuar a tentar», disse, à Eurosport, depois de ter conquistado uma prova em que chegou a estar a 3:22 minutos de distância do líder da geral.

«Um erro custou muito mas, felizmente, conseguimos recuperar. Estou muito contente. Senti-me bem toda a semana e a equipa fez um trabalho incrível. Estivemos muito fortes. Podemos estar orgulhosos do que fizemos, foi uma semana perfeita», considerou o ciclista português, da UAE Emirates.

Sobre o triunfo no contrarrelógio final, admitiu ter conseguido «um tempo muito bom», ao completar os 10 quilómetros da tirada em 27:33.78 minutos, o melhor registo de todo o pelotão.

«É tempo para festejar. Espero conseguir mais vitórias», atirou de seguida João Almeida, que explica com «trabalho duro e fazer bem as coisas» o excelente ano que está a viver, que lhe rendeu vitórias na Romandia, no País Basco e, agora, na Suíça.

E como será no Tour de França, quando voltar a ter como chefe de equipa Tadej Pogacar? «Vou tentar ajudá-lo o melhor que puder. Estou entusiasmado», garantiu o português.