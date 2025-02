João Almeida terminou a segunda etapa da Volta à Comunidade Valenciana no terceiro lugar e subiu do 10.º ao segundo posto da classificação geral.

No Font de Partegat, uma subida de primeira categoria, o ciclista da UAE Emirates impôs o ritmo na perseguição aos líderes a cerca de 3 quilómetros da meta e partiu o grupo até ficar apenas com Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) e Alexander Cepeda (Movistar), que o acompanharam na perseguição a Pello Bilbao (Bahrain - Victorious).

Já dentro do derradeiro quilómetro, Buitrago disparou, colou a Bilbao e deixou depois o companheiro de equipa para trás para fechar a etapa com 9 segundos de vantagem sobre ele e 13 relativamente a João Almeida.

O checo Mathias Vacek, camisola amarela depois do triunfo da Lidl -Trek no contrarrelógio por equipas, perdeu quase a totalidade dos 50 segundos que tinha de vantagem para João Almeida, mas segurou a liderança da prova por escassos 2 segundos. Santiago Buitrago fecha o pódio da classificação geral a 5 segundos do camisola amarela.

A Volta à Comunidade Valenciana termina no domingo em Valência. Nesta sexta-feira há nova etapa de montanha, com duas contagens de terceira categoria e uma de primeira a cerca de 20 quilómetros da meta instalada a 958 metros de altitude.