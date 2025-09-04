Volta à Grã-Bretanha: Rui Oliveira garante terceiro lugar ao sprint
Matthew Brennan venceu terceira etapa e subiu ao segundo lugar da classificação geral liderada pelo neerlandês Olay Kooij
Rui Oliveira, ciclista português da UAE Emirates, foi terceiro classificado no sprint que decidiu a terceira etapa da Volta à Grã-Bretanha, vencida pelo inglês Matthew Brennan.
Brennan, de 20 anos, cumpriu os 122,8 quilómetros entre Milton Keynes e Ampthill em 2:35.45 horas, batendo sobre a meta o italiano Alberto Dainese (Tudor), segundo classificado, e o português, campeão olímpico de madison, terceiro.
O neerlandês Olav Kooij, que venceu as duas primeiras etapas, lidera a classificação geral, tendo agora um companheiro de equipa, Brennan, no segundo lugar, a 10 segundos, confirmando o grande domínio da Visma-Lease a Bike na primeira metade da corrida.
O melhor português na geral é António Morgado, também da UAE Emirates, em 33.º lugar a 20 segundos do líder.
Na sexta-feira, a quarta e antepenúltima etapa liga Atherstone a Burton Dassett em 186,9 quilómetros, com o perfil mais acidentado de todas as tiradas até aqui, podendo fazer diferenças entre os candidatos à vitória final.