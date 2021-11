A 105.ª edição da Volta a Itália, que decorre entre 6 e 20 de maio de 2022 vai começar em Budapeste, capital da Hungria, cumprindo aquilo que devia ter acontecido em 2020, quando a prova foi adiada e alterada devido à pandemia.

Com 3.410 quilómetros de traçado, a prova vai ter um final também especial, com um contrarrelógio individual com meta no anfiteatro romano de Verona.

Pelo meio, a edição de 2022 do Giro contemplará quatro chegadas em alta montanha, de um total de seis etapas com aquelas características, que integram, entre outras, as subidas ao Etna e ao Mortirolo, e deverão assumir uma importância decisiva na composição da classificação final.

O ciclista colombiano Egan Bernal (Ineos), vencedor da prova em 2021, numa prova em que João Almeida foi sexto classificado, observou na quarta-feira que se «torna evidente que o Giro de 2022 será muito duro».