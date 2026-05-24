Há 51 min
Volta a Itália: Dversnes vence 15.ª etapa, Vingegaard segue líder
Afonso Eulálio mantém o segundo lugar da classificação geral
Afonso Eulálio mantém o segundo lugar da classificação geral
Fredrik Dversnes, ciclista da Uno-X, venceu este domingo a 15.ª etapa da Volta à Itália. Jonas Vingegaard continua na liderança, seguido do português Afonso Eulálio.
O norueguês Fredrik Dversnes completou os 157 quilómetros em 3.03.18 horas, batendo Mirco Maestri e Martin Marcelluso, que terminaram em segundo e terceiro lugar, respetivamente.
Quanto a Vingegaard, o dinamarquês continua a vestir a camisola rosa, com uma vantagem de 2.26 minutos sobre Eulálio, que segue no segundo lugar da classificação geral, e 2.50 sobre o austríaco Felix Gall, terceiro classificado.
