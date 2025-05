Luke Plapp (Team Jayco AlUla) venceu a oitava etapa da Volta a Itália em bicicleta e confirmou o primeiro triunfo de uma fuga nesta 108.ª edição, batendo a concorrência por mais de 30 segundos.

O ciclista australiano completou os 197km em pouco mais de quatro horas e 44 minutos, terminando com 38 segundos de vantagem para Wilco Kelderman (Team Visma / Lease a Bike) e Diego Ulissi (XDS Astana Team), que fecham o «top-3».

No que toca à geral, o pelotão que trazia o camisola rosa não conseguiu evitar novo líder, sendo que Ulissi fechou a etapa com tempo suficiente para conseguir 17 segundos de vantagem sobre Primoz Roglic (Red Bull - BORA - hansgrohe). O esloveno encontra-se agora na terceira posição, atrás do italiano e do compatriota Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team).

Assista aqui ao triunfo de Luke Plapp:

Afonso Eulálio, o único português em prova, terminou na 67.ª posição, a quase oito minutos do vencedor.

Assim sendo, os ciclistas apontam agora baterias para a nona etapa deste Giro, com 181km e uma ligação entre Gubbio e Siena, com alguns setores de gravilha na reta final da prova.