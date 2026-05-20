Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates) venceu a 11.ª etapa da Volta a Itália, numa chegada ao sprint na localidade de Chiavari.

O ciclista equatoriano foi mais forte do que Enric Mas (Movistar Team) nos metros finais da jornada e cruzou a linha de meta no primeiro lugar, algo que já tinha feito em outras duas ocasiões nesta edição do Giro. De resto, Narváez é agora o atleta do Equador com mais triunfos na história da Volta a Itália, superando os quatro conseguidos por Richard Carapaz.

A última posição do pódio foi discutida entre três ciclistas, sendo que Diego Ulissi (XDS Astana Team) acabou por se superiorizar à concorrência de Chris Harper e Aleksandr Vlasov.

No que toca à classificação geral, essa continua a ser liderada pelo português Afonso Eulálio, com 27 segundos de vantagem para Jonas Vingegaard e cerca de dois minutos sobre Thymen Arensman.

Veja aqui o triunfo de Narváez:

Segue-se a 12.ª etapa desta Volta a Itália, com um total de 175 quilómetros e duas contagens de montanha, já no último terço da prova.

Confira aqui o «top-10» da classificação geral:

1- Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), 39h40m34s

2- Jonas Vingegaard (Team Visma/Lease a Bike), a 27s

3- Thymen Arensman (Netcompany INEOS), a 1m57s

4- Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), a 2m24s

5- Ben O'Connor (Team Jayco AlUla), 2m48s

6- Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), 3m06s

7- Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), a 3m28s

8- Derek Gee-West (Lidl-Trek), a 3m34s

9- Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 3m36s

10- Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), a 7m22s