Volta a Itália: Narváez faz «hat-trick» de etapas, Eulálio mantém-se de rosa
Ciclista português segura vantagem de 27 segundos para Jonas Vingegaard na liderança do Giro
Ciclista português segura vantagem de 27 segundos para Jonas Vingegaard na liderança do Giro
Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates) venceu a 11.ª etapa da Volta a Itália, numa chegada ao sprint na localidade de Chiavari.
O ciclista equatoriano foi mais forte do que Enric Mas (Movistar Team) nos metros finais da jornada e cruzou a linha de meta no primeiro lugar, algo que já tinha feito em outras duas ocasiões nesta edição do Giro. De resto, Narváez é agora o atleta do Equador com mais triunfos na história da Volta a Itália, superando os quatro conseguidos por Richard Carapaz.
A última posição do pódio foi discutida entre três ciclistas, sendo que Diego Ulissi (XDS Astana Team) acabou por se superiorizar à concorrência de Chris Harper e Aleksandr Vlasov.
No que toca à classificação geral, essa continua a ser liderada pelo português Afonso Eulálio, com 27 segundos de vantagem para Jonas Vingegaard e cerca de dois minutos sobre Thymen Arensman.
Veja aqui o triunfo de Narváez:
Segue-se a 12.ª etapa desta Volta a Itália, com um total de 175 quilómetros e duas contagens de montanha, já no último terço da prova.
Confira aqui o «top-10» da classificação geral:
1- Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious), 39h40m34s
2- Jonas Vingegaard (Team Visma/Lease a Bike), a 27s
3- Thymen Arensman (Netcompany INEOS), a 1m57s
4- Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), a 2m24s
5- Ben O'Connor (Team Jayco AlUla), 2m48s
6- Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), 3m06s
7- Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), a 3m28s
8- Derek Gee-West (Lidl-Trek), a 3m34s
9- Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), a 3m36s
10- Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), a 7m22s