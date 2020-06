A Volta a Portugal foi adiada e não tem data para se realizar.

Segundo apurou a TVI, algumas autarquias, entre as quais a de Viana do Castelo e de Viseu, recusaram acolher etapas da prova e a organização, em conjunto com a Federação Portuguesa de Ciclismo, entendeu não estarem reunidas condições para que a prova vá para a estrada a 29 de julho.

Nesta altura estão a ser discutidas duas possibilidades: o adiamento da Volta para outra data ainda em 2020 e o cancelamento da prova.

A Volta a Portugal de 2020 ia realizar-se entre 31 de julho e 9 de agosto.

(artigo atualizado)