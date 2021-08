[artigo atualizado]



Rafael Reis, 29 anos e ciclista da Efapel, pulverizou a concorrência e venceu o prólogo da Volta a Portugal, tirada de abertura da prova. Mauricio Moreira, uruguaio também da Efapel, foi o segundo mais rápido e ofereceu a dobradinha à sua equipa.



«Trabalhei muito para este dia. Era um objetivo definido desde o dia em que a Efapel me contratou», referiu Rafael Reis à RTP, pouco tempo depois de cortar a meta.



Apesar da curta distância do exercício (5,4 quilómetros), Rafael Reis conseguiu ganhar dez segundos ao segundo melhor e 20 segundos, por exemplo, ao experientíssimo Gustavo Veloso (Tavira), décimo colocado.



O dia foi dominado pela Efapel e pela espanhola Movistar, a única equipa do World Tour. A W52-FC Porto, mais talhada para os dias de alta montanha, teve em Samuel Caldeira o homem em destaque. Foi sexto.



Na quinta-feira, a 1ª etapa em linha corre-se entre Torres Vedras e Setúbal, numa distância de 175,8 quilómetros. A contagem de montanha no Alto da Arrábida (2ª categoria) está a 13 quilómetros da meta e é a maior dificuldade do dia.



CLASSIFICAÇÃO DO PRÓLOGO:



1. Rafael Reis (Efapel), 6m10s59

2. Mauricio Moreira (Efapel), a 10s43

3. Luis Guillermo Mas (Movistar), a 11s14

4. Diego Lopez Fuentes (Kent Pharma), a 14s81

5. Mathias Jorgensen (Movistar), a 16s96

6. Samuel Caldeira (W52 - FC Porto), a 18s13

7. Juri Hollman (Movistar), a 18s50

8. Tom Wirtgen (Bingoal Pauwels), a 18s59

9. Aleksandr Grigorev (Tavira), a 19s99

10. Gustavo Veloso (Tavira), a 20s01