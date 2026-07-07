A 87.ª Volta a Portugal em bicicleta, cujo percurso vai ser apresentado na quarta-feira, vai contar com a inédita dupla ascensão à Senhora da Graça, uma das emblemáticas subidas da prova, na penúltima etapa.

«Aquela que é uma das montanhas mais míticas do ciclismo português será, assim, palco de um momento inédito, numa solução desportiva que promete aumentar a espetacularidade da corrida», salienta a organização em comunicado.

A dupla ascensão ao ponto mais alto do Monte Farinha, em Mondim de Basto, no distrito de Vila Real, vai acontecer a 15 de agosto. A prova arranca a 5 de agosto e termina a 16.

A 87.ª edição vai terminar na Área Metropolitana do Porto, com uma etapa de consagração, algo que não acontecia desde 2015.