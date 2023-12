O alto do Malhão vai coroar o vencedor da 50.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta, em 2024, num percurso de 752,9 quilómetros, que vão ser percorridos entre 14 e 18 de fevereiro, com destaque para a introdução de um contrarrelógio em Albufeira.

Ficam-se por aí as inovações no novo mapa da única corrida por etapas portuguesa do circuito UCI ProSeries, que este ano terá um acumulado de elevação de 14.455 metros, distribuídos por cinco etapas, e confiará, novamente, no Malhão para decidir o vencedor, como já aconteceu em 2022, quando o Remco Evenepoel aí festejou a sua segunda vitória na geral da prova portuguesa (a primeira foi em 2020).

Com bonificações distribuídas na meta volante e na chegada de cada etapa em linha, a animação está prometida desde a primeira jornada, logo a mais longa desta edição, com 200,8 quilómetros percorridos entre Portimão e Lagos, onde é esperada uma chegada ao sprint.

A luta pela classificação geral tem o seu primeiro momento decisivo nos 171,9 quilómetros da segunda etapa, que começam em Lagoa e terminam no alto da Fóia (Monchique), com a chegada ao ponto mais alto do Algarve a ser antecedida por três outras contagens de montanha, duas delas encadeadas, de modo a endurecer e a selecionar a corrida antes da subida final: a do Alferce (3.ª categoria) e da Pomba (2.ª categoria), esta apenas a 6.300 metros do início da escalada para a meta.

A terceira tirada proporcionará nova oportunidade aos sprinters, no final dos 192,2 quilómetros que ligam Vila Real de Santo António a Tavira.

É ao quarto dia que chega a grande novidade desta «Algarvia», um contrarrelógio individual de 22,2 quilómetros, em permanente sobe e desce, entre a Marina e a Câmara Municipal de Albufeira.

As contas da geral irão fechar-se apenas na quinta e última etapa, com os 165,8 quilómetros de «rompe pernas» entre Faro e o alto do Malhão, onde a chegada coincide com um prémio de montanha de segunda categoria.

As dificuldades da tirada de 18 de fevereiro não ficarão, no entanto, por aí: a 24 quilómetros da meta, o pelotão fará a primeira subida ao Malhão, já depois de ter ultrapassado os prémios de montanha de Vermelhos (ao quilómetro 99) e de Alte (ao 128,3).

Será, portanto, a mais mítica das subidas algarvias a decidir o sucessor do colombiano Daniel Martínez, que em 2023 arrebatou, para a INEOS, a vitória na geral no contrarrelógio da última etapa, e que este ano pode regressar à corrida com as cores da BORA-hansgrohe, uma das dez equipas WorldTour com presença já confirmada na próxima Volta ao Algarve.