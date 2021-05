O ciclista britânico Ethan Hayter (INEOS-Grenadiers) venceu esta quinta-feira a segunda etapa da Volta ao Algarve em bicicleta, na ligação de 182,8 quilómetros entre Sagres e o Alto da Fóia, assumindo a camisola amarela da classificação geral ao fim de 04:48:44 horas de corrida.

Depois de o grupo ter ficado reduzido a seis ciclistas na parte final da corrida, a dois quilómetros e meio da meta (Ethan Hayter, João Rodrigues, Iván Cuervo, Carlos Rodríguez, Sebastián Henao, Jonathan Lastra e Élie Gesbert), o corredor da INEOS assumiu a dianteira nos metros finais e susteve a investida do português João Rodrigues, que foi segundo na etapa.

A tirada ficou marcada por uma queda de Rui Costa, candidato à vitória na Fóia, à entrada para os últimos 20 quilómetros. A UAE Team Emirates confirmou entretanto o abandono do ciclista português da 47.ª edição da Volta ao Algarve, prova na qual tinha legítimas aspirações ao triunfo final.

Medical Update: Unfortunately @RuiCostaCyclist has withdrawn from the #VAlgarve2021 due to injuries sustained in a crash during stage 2.

