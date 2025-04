João Almeida almejou o triunfo na terceira etapa da Volta ao País Basco, envolta em polémica. Esta quarta-feira, entre Zarautz a Beasain – troço de 156,6 quilómetros e sete subidas de montanha – o ciclista português da UAE Emirates resistiu aos ataques da concorrência e atacou na derradeira descida.

Todavia, Alex Aranburu (Cofidis) foi mais rápido e ágil, isto porque João Almeida saiu de estada e perdeu fulgor. De tal modo que cortou a meta na quarta posição, na companhia do francês Romain Grégoire (Groupama – FDJ) e do alemão Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step).

Ainda que o espanhol Alex Aranburu (Cofidis) tenha cortado a meta isolado, o colégio de comissários atribuiu a vitória a Grégoire, por considerar que Aranburu fez uma rotunda pelo lado errado na aproximação à meta.

Feitas as contas à classificação geral, Schachmann reforçou a liderança e continua a vestir a camisola amarela – muito graças às bonificações – ampliando a vantagem sobre João Almeida, para dois segundos.

«Foi um dia de loucos. Estava a sentir-me bem. No final, cometi um erro numa curva. Fizemos um ótimo trabalho e estamos orgulhosos. Estamos fortes», analisou o português, vice-líder Volta ao País Basco.

