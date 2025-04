Ao cabo de 172,3 quilómetros de sobe e desce na 5.ª etapa da Volta ao País Basco, entre Urduña e Gernika, João Almeida conservou a liderança da classificação geral e dos pontos. Esta sexta-feira, o português da UAE Emirates resistiu à concorrência e foi 19.º na etapa, a 1:48 minutos do irlandês Ben Healy (EF Education – EasyPost).

Assim, João Almeida conserva a vantagem de 30 segundos sobre o alemão Max Schachmann (Soudal – Quick Step) e de 38 segundos sobre outro alemão, Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe).

Quanto à classificação por pontos – a camisola verde – João Almeida totaliza 59, dois de diferença para Schachmann.

Nelson Oliveira (Movistar), o outro português em prova, foi 78.º na etapa, a 9.11 minutos do topo, e segue em 32.º da geral, a 14.56 minutos de João Almeida.

Para este sábado estão reservados 153,4 quilómetros – com arranque e final em Eibar – e sete contagens de montanha, incluindo três de primeira categoria. Caso supere este desafio e vença a Volta ao País Basco, João Almeida conquistará um feito inédito no ciclismo nacional.

After a solid display of teamwork, @JooAlmeida98 finished safely in the GC group on Stage 5 of #Itzulia2025, maintaining his overall lead with one decisive stage remaining.💛💪#WeAreUAE pic.twitter.com/A2pQmFEmhZ