Jonathan Caicedo (Petrolike) venceu a sétima etapa da Volta a Portugal em bicicleta.

O ciclista colombiano foi o mais forte na mítica ascenção ao alto da Torre, após 179,3 quilómetros que ligaram o Sabugal à Covilhã. Numa jornada bem conseguida pela Anicolor/Tien 21, o líder da classificação geral, Artem Nych, terminou na segunda posição, com 13 segundos de vantagem para Gonçalo Leaça (Credibom/LA Alumínios/Marcos Car), terceiro classificado.

No que à luta pela camisola amarela diz respeito, o ciclista russo mantém-se na liderança da prova, agora com 46 segundos de vantagem sobre o companheiro de equipa Alexis Guerin (Anicolor/Tien 21) e 1m20s para o colombiano Jesús David Peña (APHotels & Resorts/Tavira/SC Farense).

Segue-se uma ligação de 178,2 quilómetros entre Ferreira do Zêzere e Satarém, com duas contagens de montanha e três metas volantes que antecedem uma mais que provável chegada ao sprint.

