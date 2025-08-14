Volta: Jonathan Caicedo vence na Torre e Nych cimenta liderança
Ciclista russo tem 46 segundos de vantagem para Alexis Guerin na luta pela camisola amarela
Jonathan Caicedo (Petrolike) venceu a sétima etapa da Volta a Portugal em bicicleta.
O ciclista colombiano foi o mais forte na mítica ascenção ao alto da Torre, após 179,3 quilómetros que ligaram o Sabugal à Covilhã. Numa jornada bem conseguida pela Anicolor/Tien 21, o líder da classificação geral, Artem Nych, terminou na segunda posição, com 13 segundos de vantagem para Gonçalo Leaça (Credibom/LA Alumínios/Marcos Car), terceiro classificado.
No que à luta pela camisola amarela diz respeito, o ciclista russo mantém-se na liderança da prova, agora com 46 segundos de vantagem sobre o companheiro de equipa Alexis Guerin (Anicolor/Tien 21) e 1m20s para o colombiano Jesús David Peña (APHotels & Resorts/Tavira/SC Farense).
Segue-se uma ligação de 178,2 quilómetros entre Ferreira do Zêzere e Satarém, com duas contagens de montanha e três metas volantes que antecedem uma mais que provável chegada ao sprint.