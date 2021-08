Romain Bardet (DSM) venceu neste sábado a 14.ª etapa da Volta a Espanha, conquistando o primeiro triunfo em grandes voltas desde 2014 após chegar isolado à meta localizada do Pico Villuercas.

O ciclista francês ganhou a etapa com 44 segundos de vantagem sobre Jesús Herrada (Cofidis) e Jay Vine (Alpecin-Felix).

O grupo dos favoritos à geral chegou mais de 10 minutos depois e não houve mexidas nos dez primeiros.

Assim, o norueguês Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert) lidera com 54 segundos de vantagem para o francês Guillaume Martin (Cofidis) e Primoz Roglic (Jumbo-Visma), vencedor das últimas duas edições da Vuelta, segue no terceiro lugar a 1.36 minutos, ele que chegou integrado num grupo com Enric Mas (Movistar) e Egan Bernal (INEOS), logo atrás do colombiano Migue Ángel López (Movistar), que ganhou 4 segundos à concorrência.

Os dois portugueses em prova perderam algum terreno na geral, com Nelson Oliveira (Movistar) a cair para 88.º e Rui Oliveira (UAE Emirates) para o 95.º posto, após trabalharem em prol dos líderes.

Neste domingo, a 15.ª etapa é de alta montanha e liga Navalmoral de la Mata a El Barraco.