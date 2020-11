O equatoriano Richard Carapaz recuperou a liderança da Volta a Espanha em bicicleta no final da 12.ª etapa, que terminou no Alto do Angliru.

O ciclista da INEOS passou por dificuldades e foi o quarto a cruzar a linha da meta, mas ainda assim ganhou 10 segundos a Primoz Roglic, vencedor da Vuelta em 2019 e camisola vermelha até agora.

O britânico Hugh Carthy (EF Pro Cycling) foi primeiro, 16 segundos à frente do russo Aleksandr Vlasov (Astana), do espanhol Enric Mas (Movistar) e de Carapaz.

Na classificação geral, há agora 35 segundos a separar os quatro primeiros. Roglic é segundo (a 10s), Hugh Carthy terceiro a 32 segundos e o irlandês Dan Martin (Israel Start-Up Nation) segue no quarto posto.

Esta segunda-feira cumpre-se o último de dois dias de descanso e a Vuelta regressa no dia seguinte com um contrarrelógio que pode ser decisivo na luta pela geral e no qual é expectável que Roglic faça a diferença naquela que é uma das especialidades do esloveno.