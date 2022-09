O belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) confirmou neste domigo a vitória na 77.ª edição da Volta a Espanha em bicicleta, o seu primeiro triunfo numa grande Volta, após a 21.ª etapa, vencida pelo colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Emirates).

Evenepoel, de 22 anos, sucede no historial da Vuelta ao esloveno Primoz Roglic, tornando-se no primeiro belga a vencê-la desde Freddy Maertens, em 1977, e o primeiro a conquistar uma das grandes Voltas em 44 anos, após o triunfo de Johan De Muynck, no Giro.

O triunfo de Evenepoel, deixando os espanhóis Enric Mas (Movistar), e Juan Ayuso (UAE Emirates) – o segundo mais novo a subir ao pódio numa das três principais provas por etapas – nos lugares seguintes

O português João Almeida (UAE Emirates), de 24 anos, terminou a prova no quinto lugar, a 07m16 do camisola vermelha, na estreia na Vuelta, depois de ter desistido na edição de 2022 do Giro, prova na qual foi quarto em 2020 e sexto em 2021.

Com este resultado, Almeida igualou José Azevedo como o segundo português com mais top-10 em grandes voltas, dois, numa lista que é liderada de forma destacadíssima por Joaquim Agostinho, que o fez por 11 vezes.

Homenagem a Valverde e também a Nibali

Logo no arranque desta etapa final da Volta a Espanha, ficou clara a admiração dos pares ao histórico ciclista da Movistar, Alejandro Valverde, que aos 42 anos, vai finalmente "arrumar" a bicicleta, após uma bem sucedida carreira, selada com o 13.º lugar na geral individual.

O pelotão prestou-lhe uma guarda de honra em Las Rozas, no arranque da etapa, de 96,7 km - homenagem estendida a Vicenzo Nibali (Astana), que se retira com 37 anos - o "Tubarão do Estreito" é um dos sete a conseguirem vencer uma das grandes Voltas, um dos dois em atividade, juntamente com o britânico Chris Froome. Depois, já em Madrid, foi o momento das palmas do público para o antigo campeão do mundo, que também foi vencedor da Vuelta.