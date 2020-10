David Gaudu (Groupama-FDJ) foi o vencedor da 11.ª etapa da Volta a Espanha em bicicleta. Nos metros finais no Alto de la Farrapona, o ciclista francês deixou para trás o espanhol Marc Soler (Movistar) após mais de 100 quilómetros em fuga.

Nelson Oliveira, colega de Marc Soler, integrou também a fuga do dia, mas, depois de cumprida a missão, ficou para trás na subida final e acabou no 43.º posto a quase 12 minutos do primeiro.

O esloveno Primoz Roglic continua de vermelho após um dia no qual não houve diferenças entre os favoritos à geral.

Este domingo, a 12.ª etapa da Vuelta termina no alto do emblemático Angliru.