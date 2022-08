O número de abandonos nesta edição da Volta a Espanha devido a testes positivos à covid-19 subiu nesta terça-feira para 13.

Ethan Hayter, ciclista britânico da INEOS, foi a última baixa e já não alinhou na 10.ª etapa, no regresso do pelotão à estrada após o dia de descanso.

Na segunda-feira tinham sido o dinamarquês Mathias Norsgaard (Movistar) e o australiano Jarrad Drizners (Lotto-Soudal) a abandonar a prova pelo mesmo motivo.

Com a Vuelta sensivelmente a meio, o número de abandonos por covid-19 aproxima-se do registado durante todo o Tour de França, no qual 17 ciclistas tiveram de deixar a prova depois de terem testado positivo.