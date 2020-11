Primoz Roglic venceu o contrarrelógio da 13.ª etapa da Volta a Espanha e recuperou a liderança da geral.

O ciclista esloveno da Jumbo-Visma garantiu a quarta tirada nesta edição da Vuelta, ao superiorizar-se ao norte-americano Will Barta por 1 segundo.

Nelson Oliveira, português da Movistar, foi terceiro no crono, com mais dez segundos gastos do que Roglic.

Richard Carapaz, que perdeu a camisola vermelha, foi sétimo a 49 segundos: está agora no segundo lugar da geral a 39 segundos do líder. O britânico Hugh Carthy, quarto no contrarrelógio a 25 segundos, é terceiro na geral: está a 47 segundos de Primoz Roglic.