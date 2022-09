No regresso do pelotão à estrada após o último dia de descanso não se esperavam grandes mexidas entre os favoritos, mas uma avaria de Remco Evenepoel a 2 quilómetros da meta em Tomares podia ter sido decisivo para o desfecho da Vuelta.

Podia, porque o belga da Quick-Step Alpha Vinyl acabou por não ver contabilizados os mais de três minutos perdidos, uma vez que o azar deu-se quando já se encontrava na chamada zona técnica. Assim, Evenepoel foi integrado no grupo que seguia logo atrás dos primeiros - onde estava aquando do problema na bicicleta - tendo perdido apenas 8 segundos para Roglic.

Roglic, que tinha atacado forte instantes antes da avaria do camisola vermelha, também não ganhou para o susto: no sprint a 100 metros da meta acabou por ter uma queda que lhe provocou escoriações. Também ele viu o tempo de chegada ser corrigido, ficando com o tempo do vencedor da etapa: o dinamarquês Mads Pedersen.

Na geral, Evenepoel mantém-se líder, agora com 1:26 minutos de vantagem sobre Roglic, menos oito segundos do que à entrada da 16.ª etapa. João Almeida, que cruzou a meta no pelotão, segue no 7.º lugar da geral, a 7:00 minutos do camisola vermelha.

Nesta quarta-feira cumpre-se a 17.ª etapa da Vuelta, que termina com uma contagem de montanha de segunda categoria.