Primoz Roglic venceu a oitava etapa da Volta a Espanha.

O ciclista esloveno da Jumbo-Visma superou o belga Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) num sprint escassos quilómetros após uma contagem de primeira categoria na qual os principais favoritos mantiveram-se juntos.

Sepp Kuss, colega de Roglic, chegou no grupo da frente e roubou a liderança da geral ao francês Lenny Martínez, da Groupama-FDJ.

João Almeida, que teve uma queda e chegou a ser assistido pela equipa médica numa fase prematura da etapa, conseguiu recuperar terreno na derradeira subida do dia, depois de ter descolado da frente, e chegou com os favoritos, a dois segundo de Roglic. O português da UAE Team Emirates subiu cinco lugares na classificação geral e está agora no 11.º posto a 3:09 minutos de Sepp Kuss.

A etapa deste domingo é novamente de montanha.