O português Rui Costa (UAE Emirates) terminou no sexto lugar a sétima etapa da Vuelta a escassos 13 segundos do vencedor Michael Woods (Education First).



O canadiano foi o mais rápido a cumprir os 159,7 quilómetros entre Gasteis e Villanueva de Valdegovia, quatro segundos à frente de dois espanhóis que integraram a fuga do dia: Omar Fraile (Astana), segundo, e Alejandro Valverde (Movistar), terceiro.



O pódio da geral não sofreu alterações, e Carapaz a manteve a camisola vermelha, com 18 segundos de vantagem sobre o britânico Hugh Carthy (Education First), segundo, e 20 sobre o irlandês Dan Martin (Israel Start-Up Nation), terceiro.



Esta quarta-feira, o pelotão tem pela frente um percurso de 164 quilómetros, entre Logroño e Alto de Moncalvillo, uma subida de 11,3 quilómetros a fechar.