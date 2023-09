Depois da vitória no Tourmalet na sexta-feira passada, Jonas Vingegaard ganhou também a 16.ª etapa, com chegada a Bejes, e aproximou-se da liderança da classificação geral, que Sepp Kuss, colega de Vingegaard na Jumbo Visma, vai segurando agora por margem reduzida.

O dinamarquês atacou a pouco menos de 4 quilómetros da meta, já na contagem segunda categoria com rampas de 10 a 15 por cento. Deixou todos os adversários para trás e cruzou a meta com 43 segundos sobre Finn Fisher-Black (UAE Emirates), o mais direto perseguidor.

Primoz Roglic, também da Jumbo Visma, chegou a assumir a perseguição a Vingegaard, mas perdeu 1:01 minutos (mais 10 segundos da bonificação), tendo caído do segundo para o terceiro lugar da geral, a 1:33 minutos de Kuss e a 1:04m de Vingegaard.

Sepp Kuss perdeu 1:05 (mais 10 segundos da bonificação), pouco menos de João Almeida, que chegou no 11.º lugar (e mantém o 10.º posto da geral) logo atrás do camisola vermelha, e tem 29 segundos de vantagem sobre Jonas Vingegaard, que se apresenta agora como o grande favorito à conquista da Vuelta menos de dois meses depois da vitória no Tour.

Nesta quarta-feira, o pelotão tem pela frente a duríssima etapa que termina com a subida ao Alto do Angliru e que pode ajudar a decidir a Vuelta.